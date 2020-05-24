Энтузиасты взломали все актуальные версии мобильной операционной системы Apple

Энтузиасты отмечают, что джейлбрейк показал себя стабильным. Кроме того, он не оказывает негативное влияние на расход заряда аккумулятора. Взломщики также рассказали, что о безопасности персональных данных можно не беспокоиться, поскольку джейлбрейк не вмешивается в функционирование фирменных сервисов, в числе которых iCloud и Apple Pay, а также не подвергает угрозе безопасность “песочницы”.

Так, с помощью данного взлома пользователи могут загружать приложения бесплатно из альтернативных магазинов приложений, например AltStore и Cydia.”Джейлбрейк просто добавляет исключения к существующим правилам. Это позволяет только читать новые файлы джейлбрейка и части файловой системы, которые не содержат пользовательских данных”, - поделились представители команды энтузиастов из Unc0ver.