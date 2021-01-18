Epic Games подала новый иск к Apple и Google

Основная претензия создателей Fortnite остаётся прежней: обе компании, по мнению Epic, продолжают злоупотреблять доминирующим положением на рынке мобильных платформ, пишет GamesIndustry. Согласно имеющимся данным, сами иски были поданы ещё 8 и 29 декабря 2020 года. А сейчас Верховный суд Великобритании наконец-то обнародовал их. Слушание с доводами истца назначено на 21 января.

Напомним, что ещё в августе 2020 года Epic Games начала «войну» против Apple и Google, добавив внутриигровые платежи в обход официальной политики компаний, из-за чего их главный игровой хит пропал с магазинов приложений и iOS, и Android.