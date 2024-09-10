Еще даже не анонсированный складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT предзаказали более 2 млн раз

И уже более 2.3 млн человек оформили предзаказ на этот инновационный смартфон с тройным складыванием. Хоть это количество не обязательно говорит о будущих продажах, оно явно демонстрирует высокий интерес к устройству.

Mate XT станет первым в своем роде складным смартфоном, что, вероятно, скажется на его цене.

Варианты устройства будут доступны с 16 ГБ оперативной памяти, а также с объемом хранения на 512 ГБ или 1 ТБ.

Выбор цветовой палитры ограничен красным и черным. При этом на момент предзаказов не были раскрыты многие технические характеристики устройства. Официальные продажи начнутся 19 сентября.