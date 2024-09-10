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Опубликовано 10 сентября 2024, 08:37
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Еще даже не анонсированный складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT предзаказали более 2 млн раз

Вот она — сила инноваций
Не так давно Huawei начала принимать предварительные заказы на свой новый флагманский складной смартфон Mate XT, несмотря на то, что официального анонса устройства еще не было.
Еще даже не анонсированный складывающийся втрое смартфон Huawei Mate XT предзаказали более 2 млн раз
© Wccftech

И уже более 2.3 млн человек оформили предзаказ на этот инновационный смартфон с тройным складыванием. Хоть это количество не обязательно говорит о будущих продажах, оно явно демонстрирует высокий интерес к устройству.

Mate XT станет первым в своем роде складным смартфоном, что, вероятно, скажется на его цене.

Варианты устройства будут доступны с 16 ГБ оперативной памяти, а также с объемом хранения на 512 ГБ или 1 ТБ.

Выбор цветовой палитры ограничен красным и черным. При этом на момент предзаказов не были раскрыты многие технические характеристики устройства. Официальные продажи начнутся 19 сентября.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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#Huawei
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#Складной смартфон