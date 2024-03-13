Еще невышедшие процессоры Apple A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 сравнили

Недавно стало известно, что A18 Pro может похвастаться значительно улучшенной одноядерной производительностью, но вот многоядерная демонстрирует лишь 10% прирост.

И тут на сцену выходят два конкурента: Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, которые, судя по тестам, обходят A18 Pro в многоядерном режиме.

По данным инсайдеров, A18 Pro набирает около 8200 баллов в Geekbench multi-core, в то время как Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 достигают 10628 и 11739 баллов соответственно.

Это внушительная разница, которая может означать, что флагманские Android-смартфоны следующего поколения будут иметь более высокую пиковую производительность, чем iPhone 16 Pro.

В одноядерном тесте Snapdragon 8 Gen 4 также опережает A18 Pro, набирая 3500 баллов против 3300. Это значительный скачок по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, чей результат в Geekbench single-core составлял около 2200.

Dimensity 9400 тоже демонстрирует 20% прирост производительности как в одноядерном, так и в многоядерном режиме по сравнению с Dimensity 9300.

Однако важно помнить, что все эти чипы еще находятся в разработке и будут выпущены только к концу 2024 года. У Apple, Qualcomm и MediaTek еще есть время внести изменения и оптимизации.