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Опубликовано 13 марта 2024, 07:27
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Еще невышедшие процессоры Apple A18 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 сравнили

Окончательный вердикт можно будет сделать уже после релиза
С приближением релиза iPhone 16, все больше внимания уделяется новому чипу Apple A18 Pro, который будет сердцем этих устройств.

Недавно стало известно, что A18 Pro может похвастаться значительно улучшенной одноядерной производительностью, но вот многоядерная демонстрирует лишь 10% прирост.

И тут на сцену выходят два конкурента: Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, которые, судя по тестам, обходят A18 Pro в многоядерном режиме.

По данным инсайдеров, A18 Pro набирает около 8200 баллов в Geekbench multi-core, в то время как Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 достигают 10628 и 11739 баллов соответственно.

Это внушительная разница, которая может означать, что флагманские Android-смартфоны следующего поколения будут иметь более высокую пиковую производительность, чем iPhone 16 Pro.

В одноядерном тесте Snapdragon 8 Gen 4 также опережает A18 Pro, набирая 3500 баллов против 3300. Это значительный скачок по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, чей результат в Geekbench single-core составлял около 2200.

Dimensity 9400 тоже демонстрирует 20% прирост производительности как в одноядерном, так и в многоядерном режиме по сравнению с Dimensity 9300.

Однако важно помнить, что все эти чипы еще находятся в разработке и будут выпущены только к концу 2024 года. У Apple, Qualcomm и MediaTek еще есть время внести изменения и оптимизации.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#процессор
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#Qualcomm
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#Apple