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Еще один китайский производитель смартфонов может заняться разработкой процессоров
Речь о компании OPPO
Стало известно, что еще один китайский производитель смартфонов может заняться разработкой процессоров. Речь о компании OPPO, которая, по данным источников, запланировала комплектовать свои фирменные мобильные устройства процессорами собственной разработки.
Так, по словам инсайдеров, представители компании OPPO всерьез задумались над выпуском полноценного процессора для собственных смартфонов. В сети также появилось кодовое название инициативы - Mariana Plan. Кроме того, сообщается, что на протяжении трех лет китайская компания распределит порядка 7 млрд долларов на разработки, касающиеся в том числе и Mariana Plan.
Напомним, что на сегодняшний день смартфоны сразу нескольких крупных производителей комплектуются собственными процессорами, в том числе и мобильные устройства китайского технологического гиганта Huawei.