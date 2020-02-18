Еще один китайский производитель смартфонов может заняться разработкой процессоров

Так, по словам инсайдеров, представители компании OPPO всерьез задумались над выпуском полноценного процессора для собственных смартфонов. В сети также появилось кодовое название инициативы - Mariana Plan. Кроме того, сообщается, что на протяжении трех лет китайская компания распределит порядка 7 млрд долларов на разработки, касающиеся в том числе и Mariana Plan.

Напомним, что на сегодняшний день смартфоны сразу нескольких крупных производителей комплектуются собственными процессорами, в том числе и мобильные устройства китайского технологического гиганта Huawei.