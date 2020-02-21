Еще один крупный производитель смартфонов поддержал "закон против Apple"

Таким образом, еще один крупный производитель смартфонов целиком и полностью поддержал закон, который еще называют “законом против Apple”. До этого о своем согласии объявила другая китайская компания — Xiaomi.

”Vivo приветствует любую инициативу, которая сделает пользование нашими продуктами еще комфортнее. Наши соотечественники одни из самых активных пользователей смартфонов в мире, и мы рады пойти им на встречу, и сделать наши модели еще привлекательнее для них”, — рассказал коммерческий директор компании Vivo Россия Сергей Уваров.

Напомним, что “закон против Apple” обязывает всех производителей смартфонов, ноутбуков, “умных” телевизоров и прочих подобных гаджетов предустанавливать на свои девайсы, продаваемые в России, российское ПО.