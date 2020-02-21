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Сегодня 10:57
Еще один крупный производитель смартфонов поддержал "закон против Apple"
Напомним, что о своей поддержка уже успела объявить Xiaomi
Китайская компания Vivo выступила с официальным заявлением о том, что она полностью готова следовать требованиям российского законодательства, в том числе и касательно обязательной предустановки на свои устройства программного обеспечения, написанного российскими компаниями.
Таким образом, еще один крупный производитель смартфонов целиком и полностью поддержал закон, который еще называют “законом против Apple”. До этого о своем согласии объявила другая китайская компания — Xiaomi.
”Vivo приветствует любую инициативу, которая сделает пользование нашими продуктами еще комфортнее. Наши соотечественники одни из самых активных пользователей смартфонов в мире, и мы рады пойти им на встречу, и сделать наши модели еще привлекательнее для них”, — рассказал коммерческий директор компании Vivo Россия Сергей Уваров.
Напомним, что “закон против Apple” обязывает всех производителей смартфонов, ноутбуков, “умных” телевизоров и прочих подобных гаджетов предустанавливать на свои девайсы, продаваемые в России, российское ПО.