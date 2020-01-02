Еще одна популярная китайская оболочка обзавелась встроенной рекламой

Так, многочисленные владельцы смартфонов Realme опубликовали посты, в которых пожаловались на факт появления в интерфейсе и различных разделах меню настроек полноценной демонстрации рекламы. Что интересно, сама компания-производитель не делала прежде каких-либо официальных заявлений касательно включении рекламы в пользовательский интерфейс. Однако в конечном итоге ей все же пришлось принести ответ перед общественностью после массовых жалоб со стороны пользователей. По словам компании, сделано это было для того, что ей удалось поддерживать существующую бизнес-модель по продаже недорогих смартфонов с отличным железом.