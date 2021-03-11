Телефоны
Сегодня в 19:31
Ещё больше моделей смартфонов Xiaomi получат доступ к тестированию новейшей MIUI 12,5
Теперь в их числе оказались многие бестселлеры компании
Xiaomi продолжает радовать своих фанатов. На этот раз компания опубликовала список новых смартфонов, которые присоединятся к тестированию MIUI 12,5 — новейшей оболочки китайского техногиганта.
Так, первый этап регистрации проигнорировал много популярных в народе моделей смартфонов, пишет NotebookCheck. В их числе «пропущенных» устройств были Redmi Note 8, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9S и Redmi K20. Теперь же компания включила пару десятков новых смартфонов в программу тестирования MIUI 12,5.
Стоит отметить, что приём заявок ограничен по срокам — зарегистрироваться пользователи могут до 31 марта 2021 года. Что же до точных моделей (и установленных на них прошивок), которые могут опробовать новую MIUI, то вот они:
- Mi 11 (Глобальная, Европейская);
- Mi 10 Pro (Глобальная, Европейская, Индийская);
- Mi 10 (Глобальная, Европейская, Индийская);
- Mi 10 Lite (Глобальная, Европейская);
- Mi 9 (Глобальная, Европейская);
- Mi 9T Pro (Глобальная, Европейская);
- Mi Note 10 Lite (Глобальная, Европейская);
- Mi 9 SE (Европейская);
- Mi 9 Lite (Глобальная, Европейская);
- Redmi K20 Pro (Индийская);
- Redmi Note 10 Pro (Глобальная, Европейская);
- Redmi Note 10 Pro/Pro Max (Индийская);
- Redmi Note 9T (Европейская);
- Redmi Note 9S (Глобальная, Европейская);
- Redmi Note 9 Pro (Индийская);
- Redmi 9 Power (Индийская);
- Redmi Note 8 Pro (Глобальная, Европейская, Индийская);
- Redmi Note 8T (Европейская);
- Poco F2 Pro (Глобальная, Европейская, Индийская);
- Poco M3 (Глобальная, Индийская);
- Poco X2 (Индийская).