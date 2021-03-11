Ещё больше моделей смартфонов Xiaomi получат доступ к тестированию новейшей MIUI 12,5

Так, первый этап регистрации проигнорировал много популярных в народе моделей смартфонов, пишет NotebookCheck. В их числе «пропущенных» устройств были Redmi Note 8, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9S и Redmi K20. Теперь же компания включила пару десятков новых смартфонов в программу тестирования MIUI 12,5.

Стоит отметить, что приём заявок ограничен по срокам — зарегистрироваться пользователи могут до 31 марта 2021 года. Что же до точных моделей (и установленных на них прошивок), которые могут опробовать новую MIUI, то вот они: