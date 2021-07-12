Ещё больше смартфонов Huawei получили HarmonyOS 2.0

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Ещё больше смартфонов Huawei получили HarmonyOS 2.0Система распространяется приятно удивляющими темпами
В начале июня Huawei провела презентацию, в рамках которой представила HarmonyOS 2.0. Тогда же компания обещала постепенное появление бета-версии системы на разных устройствах.
И вот, появилась новая «пачка» смартфонов, которые получили доступ к бета-версии «замены Android» от китайской корпорации, пишет ITHome. В их числе оказались Huawei nova 5, nova 5i Pro и nova 5z. Правда, стоит понимать, что пока что речь идёт лишь о домашнем для компании рынке.
Отметим, что все три модели были представлены в далёком 2019 году. В их основу лёг Kirin 810.
Что же касательно выхода новенькой HarmonyOS 2.0 в виде полноценного стабильного релиза, то это должно случиться в начале августа 2021 года. Таким образом, это может случиться раньше, чем выйдет Android 12 от Google и iOS 15 от Apple.