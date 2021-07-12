Ещё больше смартфонов Huawei получили HarmonyOS 2.0

Отметим, что все три модели были представлены в далёком 2019 году. В их основу лёг Kirin 810.

Что же касательно выхода новенькой HarmonyOS 2.0 в виде полноценного стабильного релиза, то это должно случиться в начале августа 2021 года. Таким образом, это может случиться раньше, чем выйдет Android 12 от Google и iOS 15 от Apple.