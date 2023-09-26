Ещё неанонсированный процессор Snapdragon 8 Gen 3 оказался слабее, чем уже вышедший A17 Pro в iPhone 15 Pro

Недавно он был протестирован на платформе Geekbench 6 в смартфоне Asus ROG Phone 8 Ultimate. Несмотря на продвинутую систему охлаждения игрового флагмана бренда, результаты тестирования показали, что A17 Pro всё ещё занимает лидирующие позиции.

Результаты Geekbench 6 показали, что ROG Phone 8 Ultimate с 16 ГБ оперативной памяти набрал 2213 очков в одноядерном тесте и 7048 очков в многоядерном.

Для сравнения, A17 Pro показал результаты в 2914 и 7199 очков соответственно. И это несмотря на проблемы с охлаждением в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Заслуживает внимания и тот факт, что даже при снижении производительности из-за тепловых ограничений, процессор Apple A17 Pro оказался на 32% быстрее Snapdragon 8 Gen 3 в одноядерных тестах.

Ожидается, что Qualcomm представит эксклюзивную версию Snapdragon 8 Gen 3 для линейки Samsung Galaxy S24. Будет интересно узнать, как эта версия проявит себя в сравнении с обычной.