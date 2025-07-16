Ещё один инсайдер подтвердил большой выступ камеры на iPhone 17 Pro

Согласно снимкам инсайдера, в новой версии чехла камера расположена ниже, из-за большого выступа, который сдвигает логотип Apple вниз, чтобы он не был скрыт чехлом. Ожидается, что iPhone 17 Pro и Pro Max получат серьёзные обновления, включая новый 48 Мп телеобъектив и улучшенную фронтальную камеру.

На фото представлен матовый чехол для беспроводной зарядки MagSafe с открытым магнитным кольцом, который якобы должен подчеркнуть новое расположение логотипа Apple на моделях Pro и Pro Max. Для сравнения также есть фотография старого чехла MagSafe с полным кольцом. В текущей версии MagSafe над вертикальной чертой расположен полный круг, а в новой версии есть зазор, вероятно, чтобы освободить место для нового логотипа Apple.

По словам обозревателей портала PhoneArena, уже многие инсайдеры подчёркивали, что если бы логотип остался на прежнем месте, чехол закрывал бы его часть.

Касательно камеры, обозреватели считают, что разрешение фронтальной камеры может быть увеличено с 12 до 24 Мп, что позволит делать более чёткие селфи и видеозвонки.

Также в моделях iPhone 17 Pro может появиться возможность записи видео в формате 8K. Кроме того, iPhone 17 Pro и Pro Max могут стать первыми моделями с 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит более плавную работу и эффективное использование искусственного интеллекта.