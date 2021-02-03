Ещё один источник подтвердил, что Harmony OS — обыкновенная переделка Android 10
Рон Амадео с портала Ars Technica опубликовал материал, в котором рассказал об опыте взаимодействия с разработкой Huawei. По его словам, он так и не смог получить прямой доступ к ОС из-за ограничений китайской компании. Но даже в таком виде, наблюдая за стримом «в разрешении 720р», он пришёл к выводу, что на данном этапе Harmony OS для разработчиков является просто форком Android 10. Об этом ему говорило хотя бы то, как выглядели разные пункты меню в проекте ИТ-гиганта из Китая.
Что интересно, даже такой доступ к операционной системе получить не так-то просто. Амадео пришлось пройти двухступенчатую проверку. Сначала он отправил Huawei копию паспорта, фото банковской карты и водительского удостоверения. После этого ему пришлось ждать около двух дней, пока переданные им данные проверят вручную.