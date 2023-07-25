Ещё один источник подтвердил подорожание новых iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Так, начальные цены iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max составляют $999 и $1099 соответственно, поэтому любое увеличение цены означает, что мы окажемся в области четырёхзначных цен.

Однако, если вас не привлекают версии Pro или Pro Max, вы можете вздохнуть спокойно. Нет упоминаний о предполагаемых планах Apple увеличить цену на «обычные» модели — iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Инсайдеры утверждают, что Apple ожидает продать примерно столько же единиц iPhone 15, сколько и iPhone 14, что соответствует цели примерно 85 млн телефонов в этом календарном году.

Продажа такого количества устройств (или больше) с двумя из четырёх вариантов, имеющих более высокую цену, ожидается приведёт к общему увеличению доходов от продажи iPhone для Apple.