Ещё одна европейская страна присоединилась к санкциям против Huawei

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Ещё одна европейская страна присоединилась к санкциям против HuaweiНе обошлось без влияния США
Румыния встала в один ряд с прочими странами, которые запрещают Huawei «строить» 5G на своей территории. Накануне её президент Клаус Йоханнис подписал соответствующий закон.
Что любопытно, запрет касается не только Huawei, но и ряда других китайских компании. Всем им впредь запрещено принимать участие в развитии румынских сетей 5G, пишет Reuters. Источники сообщают, что сделано это было с подачи Соединённых Штатов.
Отметим, что ещё в 2019 году США и Румыния подписали меморандум, согласно которому обе стороны, «в рамках подхода к безопасности, основанного на оценке рисков», будут заниматься тщательной проверкой и оценкой поставщиков 5G оборудования и услуг.
Это решение было принято с целью исключить те компании, которые контролируется иностранным правительством, а также непрозрачны в своей структуре собственности.