Ещё одна европейская страна присоединилась к санкциям против Huawei

Что любопытно, запрет касается не только Huawei, но и ряда других китайских компании. Всем им впредь запрещено принимать участие в развитии румынских сетей 5G, пишет Reuters. Источники сообщают, что сделано это было с подачи Соединённых Штатов.

Отметим, что ещё в 2019 году США и Румыния подписали меморандум, согласно которому обе стороны, «в рамках подхода к безопасности, основанного на оценке рисков», будут заниматься тщательной проверкой и оценкой поставщиков 5G оборудования и услуг.

Это решение было принято с целью исключить те компании, которые контролируется иностранным правительством, а также непрозрачны в своей структуре собственности.