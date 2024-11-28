Ещё одна утечка о Galaxy S25 пролила свет на интерфейс One UI 7

Опубликовано 28 ноября 2024, 00:001 мин.
Ещё одна утечка о Galaxy S25 пролила свет на интерфейс One UI 7Пока это небольшие фрагменты
В Сети появилась новая утечка, касающаяся предстоящего флагмана Galaxy S25 от Samsung. На этот раз утечка не столько о дизайне, хотя и этот момент присутствует, а о части интерфейса — панели быстрых настроек оболочки One Ui 7.
© OnLeaks / Androidheadline
Это фирменная оболочка Samsung, основанная на Android. Как пишут обозреватели портала Android Headlines, сославшиеся на утечку, на предоставленных неизвестным инсайдером фото видна панель быстрых настроек интерфейса One UI 7; это перекликается с предыдущими утечками по поводу ПО Samsung. Из нового: в нижней части экрана есть изображение уведомления о зарядке, когда телефон подключён к сети.
Кроме того, в утечке показан слот для стилуса S Pen. Слот, как и раньше, присутствует на нижней панели, но визуально сдвинут несколько вправо.
Источник:Android Headlines
Автор:Андрей Кадуков