Ещё одна утечка о Galaxy S25 пролила свет на интерфейс One UI 7

Это фирменная оболочка Samsung, основанная на Android. Как пишут обозреватели портала Android Headlines, сославшиеся на утечку, на предоставленных неизвестным инсайдером фото видна панель быстрых настроек интерфейса One UI 7; это перекликается с предыдущими утечками по поводу ПО Samsung. Из нового: в нижней части экрана есть изображение уведомления о зарядке, когда телефон подключён к сети.

Кроме того, в утечке показан слот для стилуса S Pen. Слот, как и раньше, присутствует на нижней панели, но визуально сдвинут несколько вправо.