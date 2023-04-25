Ещё живой: Nokia обновила свой кнопочный телефон 105 4G

Новая версия «долгожителя» получила батарею с увеличенной на 42% ёмкостью — до 1450 мАч, встроенную флеш-память увеличили до 32 ГБ. Также появилась поддержка Bluetooth 5.0, новые шрифты и китайский чип Ziguang Zhanrui T107 с поддержкой 4G и двух SIM-карт.

Поскольку HMD Global принадлежит китайскому вендору, новинка в первую очередь появится на рынке Поднебесной, за $29. По текущему курсу это примерно 2 357 рублей.

Кроме того, обновлённая версия Nokia 105 4G поддерживает беспроводные наушники, сервис Alipay, имеет встроенный фонарик и игру «Змейка».