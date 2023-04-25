Ещё живой: Nokia обновила свой кнопочный телефон 105 4G

16:27, 25 апреля 2023
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Ещё живой: Nokia обновила свой кнопочный телефон 105 4GВ частности, устройство получило батарею с увеличенной ёмкостью
Финская компания HMD Global, известная как Nokia, обновила свой кнопочный телефон Nokia 105 4G.
Новая версия «долгожителя» получила батарею с увеличенной на 42% ёмкостью — до 1450 мАч, встроенную флеш-память увеличили до 32 ГБ. Также появилась поддержка Bluetooth 5.0, новые шрифты и китайский чип Ziguang Zhanrui T107 с поддержкой 4G и двух SIM-карт.
Поскольку HMD Global принадлежит китайскому вендору, новинка в первую очередь появится на рынке Поднебесной, за $29. По текущему курсу это примерно 2 357 рублей.
Кроме того, обновлённая версия Nokia 105 4G поддерживает беспроводные наушники, сервис Alipay, имеет встроенный фонарик и игру «Змейка».
Источник:Центральная служба новостей
Автор:Андрей КадуковТеги:
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