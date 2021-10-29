Если бы у Рэмбо был смартфон, то только такой. Представлен уникальный, неубиваемый телефон.Работающий при температуре -40°C
Телефон рассчитан на работу в течение целого дня при температуре -27 °C. Он также может проработать 10 часов работы при температуре ниже -30 °C и продержаться 1 час при температуре ниже -40 °C. AGM Glory сертифицирован по стандарту MIL-STD-810G, что гарантирует всестороннюю защиту. Он без проблем выдержит падения на твёрдую поверхность с высоты 1,8 метра. Имеет сертификацию защиты IP69K, то есть может работать под водой, в условиях с высоким давлением и повышенной температурой.
Производитель заявляет, что у него самый большой в мире телефонный динамик мощностью 3,5 Вт громкостью до 110 дБ. При покупке, вы также получаете лазерный дальномер и тепловизор военного стандарта, встроенные в сам телефон. И при этом укомплектован инфракрасной камерой с видимостью до 30 метров. Также есть два микрофона с шумоподавлением.
Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 480 с модемом X51 5G. AGM Glory получил 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 6200 мА•ч. 6,53-дюймовый экран IPS имеет разрешение FHD+. Смартфон работает под управлением Android 11, он имеет модель NFC и аудиоразъём 3,5 мм.
Базовая версия AGM Glory SE стоит 399 долларов, средняя версия с ИК-камерой, но без тепловизора обойдётся в 499 долларов, а топовая модель Glory Pro будет продаваться за 799 долларов.