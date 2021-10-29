Если бы у Рэмбо был смартфон, то только такой. Представлен уникальный, неубиваемый телефон.

Телефон рассчитан на работу в течение целого дня при температуре -27 °C. Он также может проработать 10 часов работы при температуре ниже -30 °C и продержаться 1 час при температуре ниже -40 °C. AGM Glory сертифицирован по стандарту MIL-STD-810G, что гарантирует всестороннюю защиту. Он без проблем выдержит падения на твёрдую поверхность с высоты 1,8 метра. Имеет сертификацию защиты IP69K, то есть может работать под водой, в условиях с высоким давлением и повышенной температурой.