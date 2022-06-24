Если купленный вами смартфон не запустится в РФ из-за параллельного импорта, виноватым признают продавца

Как отмечается, по закону продавец отвечает в любом случае, даже если смартфон залочен — работает только с сим-картами определённого оператора. Такое вполне может организовать производитель, ограничив работу гаджета в определённом регионе. Это возможно в условиях санкций.

При этом покупатель по закону о защите прав потребителей ничем не рискует, так как продавец обязуется обеспечить гарантийное обслуживание, замену товара или возврат денег в случае его неработоспособности. Но, поскольку покупателю всё равно, каким способом продукт ввезён в страну, то как раз взятие на себя всех рисков и обязательств, говорит о добросовестности продавца.

«Телефон может быть, как это принято говорить, залочен, то есть работать с SIM-картой определённого иностранного оператора и быть бесполезен для российского потребителя. Нельзя исключать, что в условиях санкций производители могут вводить ограничения на работу электроники и гаджетов в определённом регионе. Однако все права потребителей, которые заложены в законе, распространяются и на этот частный случай», — объяснили в Роспотребнадзоре.