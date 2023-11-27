Если надоели флагманы Xiaomi: раскрыты характеристики и внешний вид новенького Meizu 21

Если надоели флагманы Xiaomi: раскрыты характеристики и внешний вид новенького Meizu 21Судя по всему, отличная альтернатива
Meizu готовится представить свой новый флагманский смартфон — Meizu 21. Случится это уже 30 ноября 2023 года.
В преддверии запуска были раскрыты некоторые ключевые характеристики и варианты цветового оформления устройства.
Согласно утечке от инсайдера Fenibook, Meizu 21 будет иметь размеры 156.7 x 75.3 x 7.9 мм и вес 198 граммов.
Новинка получит 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. Смартфон будет доступен в черном, белом, зеленом и фиолетовом цветах, а его задняя панель будет украшена кольцевой светодиодной вспышкой для тройной камеры.
В основе Meizu 21 лежит процессор Snapdragon 8 Gen 3. Устройство будет работать на Android 14 с пользовательским интерфейсом Flyme 10.5. Аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки 80 Вт Super mCharge.
В качестве основной камеры будет использоваться 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP3 с поддержкой OIS, дополненный 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 5-мегапиксельным датчиком глубины.
Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев mTouch в экране, OneMind 10.5 mEngine Ultra и два стереодинамика.
Цена Meizu 21 пока не раскрыта, но предполагается, что она будет ниже, чем у Xiaomi 14 и iQOO 12 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, стартовая цена которых составляет 3999 юаней (около 50 000 рублей).