«Есть более интересные модели»: пользователи высказались о новеньких Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35

На прошлой неделе GSMArena провел опрос, и результаты говорят сами за себя: Samsung не дотянула с обновлениями и ценой.

Четверть проголосовавших считают Galaxy A55 слишком дорогим. В комментариях люди пишут, что за те же деньги лучше взять Galaxy S23 FE. Это и понятно – круче железо, лучше материалы, а разница в стоимости несущественна.

Еще четверть недовольных выбирают другие бренды, ведь за ту же цену можно найти много достойных конкурентов.