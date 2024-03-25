«Есть более интересные модели»: пользователи высказались о новеньких Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35

«Есть более интересные модели»: пользователи высказались о новеньких Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35Доводы оказались очень даже логичными
На прошлой неделе GSMArena провел опрос, и результаты говорят сами за себя: Samsung не дотянула с обновлениями и ценой.
Четверть проголосовавших считают Galaxy A55 слишком дорогим. В комментариях люди пишут, что за те же деньги лучше взять Galaxy S23 FE. Это и понятно – круче железо, лучше материалы, а разница в стоимости несущественна.
Еще четверть недовольных выбирают другие бренды, ведь за ту же цену можно найти много достойных конкурентов.
Конечно, A55 не лишен плюсов – чипсет нового поколения, алюминиевая рамка, стекло на задней панели. Но стоит ли оно того – покажет время.
Если новинка впечатлит в обзорах и тестах, ее будет легче рекомендовать. А можно просто подождать – не исключено, что A55 со временем подешевеет или появятся скидки.
Что касается Galaxy A35, то его проблема не столько в цене, сколько в ощущении «старого доброго, но на новый лад». Если есть возможность взять A54 дешевле, то зачем смотреть на A35? Они очень похожи, вплоть до чипа Exynos 1380 и пластикового корпуса.