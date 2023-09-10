Эти 83 смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до MIUI 15

Кроме того, был представлен список устройств, которые не получат обновление MIUI 15, включая популярные модели типа Xiaomi Mi 10 и Redmi Note 9.

И хотя точные сроки выпуска новой версии оболочки Xiaomi не уточняются, ожидается, что программа бета-тестирования прошивки стартует в ноябре 2023 года. Это даёт надежду на скорое появление обновления для широкого круга пользователей.