Эти 83 смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до MIUI 15

Эти 83 смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до MIUI 15Список обширный
Новостной портал Xiaomiui, специализирующийся на продукции китайского техногиганта Xiaomi и его дочерних брендов Poco и Redmi, опубликовал список из 83 устройств, которые получат обновление до новой версии фирменной прошивки MIUI 15.
Это означает, что владельцы этих гаджетов смогут насладиться новыми функциями и улучшенной производительностью. Выглядит список следующим образом:
Однако стоит отметить, что существует неопределённость относительно обновления некоторых моделей, таких как Redmi 10 (2021), Redmi 10 (2022), и Xiaomi Mi 10S.
Кроме того, был представлен список устройств, которые не получат обновление MIUI 15, включая популярные модели типа Xiaomi Mi 10 и Redmi Note 9.
И хотя точные сроки выпуска новой версии оболочки Xiaomi не уточняются, ожидается, что программа бета-тестирования прошивки стартует в ноябре 2023 года. Это даёт надежду на скорое появление обновления для широкого круга пользователей.