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Эти Android-смартфоны лучшие по соотношению «цена/качество»

Выбрать можно как среди самых дешёвых, так и самых дорогих телефонов

Специалисты Antutu в очередной раз порадовали нас своим свежим исследованием. На этот раз речь пойдёт о самых «эффективных» смартфонах с точки зрения их стоимости.