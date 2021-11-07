Эти Android-смартфоны лучшие по соотношению «цена/качество»Выбрать можно как среди самых дешёвых, так и самых дорогих телефонов
Для большего удобства пользователей, рейтинг был составлен в четырёх ценовых категориях: 0-312 долларов (0-22 тыс рублей), 312-470 долларов (22-33,5 тыс рублей), 470-625 долларов (33,5-44,5 тыс рублей) и 625-780 долларов (44,5-55,5 тыс рублей).
В подборке самых доступных смартфонов (до 312 долларов) лидирует Redmi Note 10 Pro. Следом за ним идут Motorola Edge S и Realme GT Neo2T. Среди устройств до 470 долларов на первом месте разместился Realme GT. Следом за ним Realme GT Neo2 и IQOO Neo5.
Внезапно, в двух самых «дорогих» списках на первом месте оказались смартфоны Meizu. Если в категории аппаратов «470-625 долларов» на первом месте расположился Meizu 18, то среди истинных флагманов «главенствует» Meizu 18 Pro.
Помимо этого в рейтинге «до 625 долларов» нашлось место IQOO 8, OnePlus 9RT 5G и т.д. Среди полноценных флагманов второе место также досталось IQOO 8 Pro и Oppo Find X3 Pro.