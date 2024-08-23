Эти четыре символа заставят ваш iPhone зависнуть

Исследователь по безопасности на платформе Mastodon выяснил, что при вводе символов ««: в поисковой строке Spotlight или в библиотеке приложений, ваш iPhone может зависнуть и перезагрузиться.

Для того чтобы баг сработал, достаточно ввести «» и затем символ: с любым другим четвертым символом. Это приводит к сбою Springboard — интерфейса домашнего экрана iPhone — и вызывает «мягкую» перезагрузку устройства.

Проблема была протестирована на разных версиях iOS. На последней версии iOS 17 при вводе этих символов происходит полный сбой Springboard, тогда как на iOS 18 и iOS 18.1 происходит кратковременное зависание Spotlight Search, но без полного сбоя интерфейса.

Этот баг не связан с проблемами безопасности, и пока нет свидетельств того, что кто-либо, кроме владельца устройства, мог бы его вызвать.