Эти смартфоны Xiaomi и Redmi больше никогда не обновятся

В первую очередь в глаза бросается появление в нём сразу двух флагманов Xiaomi — Mi 8 и Mi 9. При этом среди устройств Redmi лишь один новый экземпляр — Redmi 7A. Все три модели получили MIUI 12.5 в качестве последнего обновления и уже с 25 августа они перестали программно поддерживаться компанией.

Стоит, правда, отметить, что устройства, попавшие в EOS-лист, очень часто можно обновлять самостоятельно, при помощи сторонних прошивок. Правда, такой подход несёт определённые риски и брать их на себя или нет — решает каждый самостоятельно.