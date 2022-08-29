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Эти смартфоны Xiaomi и Redmi больше никогда не обновятся
Xiaomi известна тем, что несколько лет активно обновляет свои смартфоны на более свежие версии прошивки. Те же устройства, для которых она перестаёт выпускать апдейты, попадают в так называемый EOS-список (End of Support).
И вот, китайская корпорация опубликовала обновлённую версию этого списка. В него вошли несколько моделей непосредственно Xiaomi, а также Redmi:
В первую очередь в глаза бросается появление в нём сразу двух флагманов Xiaomi — Mi 8 и Mi 9. При этом среди устройств Redmi лишь один новый экземпляр — Redmi 7A. Все три модели получили MIUI 12.5 в качестве последнего обновления и уже с 25 августа они перестали программно поддерживаться компанией.
Стоит, правда, отметить, что устройства, попавшие в EOS-лист, очень часто можно обновлять самостоятельно, при помощи сторонних прошивок. Правда, такой подход несёт определённые риски и брать их на себя или нет — решает каждый самостоятельно.