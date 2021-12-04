Эти смартфоны Xiaomi и Redmi получили Android 12

Все эти устройства пока что работают под управлением MIUI 12.5. Но, судя по всему, уже в самые кратчайшие сроки после релиза 13-й версии, смартфоны перейдут именно на неё.

Полный список телефонов компании с доступом к Android 12 выглядит так:

Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra

Xiaomi Civi

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Redmi Note 10 Pro 5G

Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11 Lite 5G

Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Redmi K40

Mi 10S

Xiaomi Mix 4

Из интересных особенностей, которые они получили в результате апдейта, можно отметить возвращение функции управления одной рукой. Она пропала ещё в MIUi 8, но с приходом Android 12, наконец-то, вернулась.

К более заметным визуально нововведениям можно отнести переделанную анимацию открытия приложений, новый виджет контентов, «прокаченные» уведомления, более крупный шрифт для времени в строке состояния и т.д.