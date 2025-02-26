Эти смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco не получат свежее обновление до HyperOS 2.1 и новее

Опубликовано 26 февраля 2025, 07:291 мин.
Эти смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco не получат свежее обновление до HyperOS 2.1 и новееНо это не так уж и страшно
Xiaomi продолжает развивать свою операционную систему HyperOS, но не все модели смартфонов компании смогут обновиться до версии 2.1 и выше.
Согласно утечке, сразу несколько популярных серий Xiaomi, Redmi и Poco останутся на текущей версии прошивки без возможности обновления.
В список устройств, которые не получат HyperOS 2.1 и 2.2, вошли:
- Xiaomi 11 (все модели)
- Redmi Note 12 (включая Note 12 5G, Note 12 Pro 5G и Note 12 Pro+ 5G)
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Poco M5, Poco X5, Poco F4 (все модели)
- Xiaomi Pad 6
- Redmi K50 (кроме Redmi K50 Ultra)
HyperOS 2.1 обещает улучшения в анимациях и плавности интерфейса. HyperOS 2.2 же, по слухам, выйдет уже в марте.