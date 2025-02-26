Эти смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco не получат свежее обновление до HyperOS 2.1 и новее

Но это не так уж и страшно

Xiaomi продолжает развивать свою операционную систему HyperOS, но не все модели смартфонов компании смогут обновиться до версии 2.1 и выше.