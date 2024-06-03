Эти смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до Android 15

Обновление будет включать новые функции и улучшения, которые повысят производительность и безопасность устройств.

Модели, которые получат обновление до Android 15, включают в себя следующие устройства Xiaomi: Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Эти девайсы обновятся до Android 15 с использованием фирменной оболочки MIUI 16.

Кроме того, обновления получат и устройства под брендом Redmi. Среди них: Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 12, Redmi 13C, Redmi 12 и Redmi 12 5G.

Эти модели также будут обновлены до Android 15 с использованием оболочки MIUI 16.

Не останутся без внимания и устройства под брендом Poco. Как минимум уже сейчас известно о Poco M6 Pro 5G, который также получит обновление до Android 15.