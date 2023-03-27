Это не самый дорогой Realme, но будет не хуже топовых: GT Neo 5 SE раскрыли до премьеры

Устройство будет оснащено большой основной камерой с 64-мегапиксельным сенсором и объективом с диафрагмой F/1.79, расположенной под прочным стеклом. Телефон будет иметь толщину 8,95 мм и вес 193,1 г.

Также девайс оснастят аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Известный информатор Digital Chat Station поделился дальнейшими подробностями, включая изображение GT Neo 5 SE. Ожидается, что смартфон будет оснащен OLED-экраном Tianma с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.