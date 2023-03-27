Это не самый дорогой Realme, но будет не хуже топовых: GT Neo 5 SE раскрыли до премьеры

Это не самый дорогой Realme, но будет не хуже топовых: GT Neo 5 SE раскрыли до премьерыКомпания явно решила всех нас порадовать
Новые тизеры раскрыли подробности о предстоящем смартфоне Realme GT Neo 5 SE — одном из первых, на базе новейшей однокристальной системы Snapdragon 7+ Gen 2.
Фото: Weibo
Устройство будет оснащено большой основной камерой с 64-мегапиксельным сенсором и объективом с диафрагмой F/1.79, расположенной под прочным стеклом. Телефон будет иметь толщину 8,95 мм и вес 193,1 г.
Также девайс оснастят аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.
Известный информатор Digital Chat Station поделился дальнейшими подробностями, включая изображение GT Neo 5 SE. Ожидается, что смартфон будет оснащен OLED-экраном Tianma с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.
Сообщается, что по производительности GT Neo 5 SE будет сравним с прошлогодними флагманами. Об этом, например, свидетельствуют результаты новинки в AnTuTu.
Сообщается, что, топовая версия смартфона получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя.