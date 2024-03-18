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Опубликовано 18 марта 2024, 06:50
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Это не шутка: характеристики OnePlus Nord CE 4 утекли в сеть из-за Amazon — анонс 1 апреля

А мы и не против таких сливов
Не за горами анонс OnePlus Nord CE 4, который состоится 1 апреля в Индии.

Как это часто бывает, незадолго до мероприятия, Amazon случайно слил информацию о характеристиках устройства, включая процессор, память, тип хранилища и цветовые варианты.

Согласно утечке, OnePlus Nord CE 4 будет доступен в двух вариантах:

  • 8 ГБ RAM + 128 ГБ хранилища
  • 8 ГБ RAM + 256 ГБ хранилища

Оба будут оснащены памятью LPDDR4x и UFS 3.1. Отметим, что OnePlus уже подтвердила, что смартфон получит 8 ГБ виртуальной оперативной памяти и процессор Snapdragon 7 Gen 3.

Nord CE 4 станет вторым смартфоном в Индии, после Vivo V30, который будет оснащен этим чипсетом.

Кроме того, OnePlus Nord CE 4 получит слот для microSD-карты для расширения хранилища. Новинка будет доступен в двух цветовых вариантах: Dark Chrome и Celadon Marble.

Ожидается, что цена Nord CE 4 будет схожа с ценой Nord CE 3, который был представлен в прошлом году за примерно 30 000 рублей.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#OnePlus
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#смартфон
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#Amazon