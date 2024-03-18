Это не шутка: характеристики OnePlus Nord CE 4 утекли в сеть из-за Amazon — анонс 1 апреля

Как это часто бывает, незадолго до мероприятия, Amazon случайно слил информацию о характеристиках устройства, включая процессор, память, тип хранилища и цветовые варианты.

Согласно утечке, OnePlus Nord CE 4 будет доступен в двух вариантах:

8 ГБ RAM + 128 ГБ хранилища

8 ГБ RAM + 256 ГБ хранилища

Оба будут оснащены памятью LPDDR4x и UFS 3.1. Отметим, что OnePlus уже подтвердила, что смартфон получит 8 ГБ виртуальной оперативной памяти и процессор Snapdragon 7 Gen 3.

Nord CE 4 станет вторым смартфоном в Индии, после Vivo V30, который будет оснащен этим чипсетом.

Кроме того, OnePlus Nord CE 4 получит слот для microSD-карты для расширения хранилища. Новинка будет доступен в двух цветовых вариантах: Dark Chrome и Celadon Marble.

Ожидается, что цена Nord CE 4 будет схожа с ценой Nord CE 3, который был представлен в прошлом году за примерно 30 000 рублей.