Телефоны
18:34, 05 октября 2023
1 мин.

Это провал: новенький камерофон за $1000 Sony Xperia 5 V снимает хуже недорогого Pixel 6a годовалой давности

Увы и ах

Sony Xperia 5 V, новый камерофон Sony стоимостью в $1000, столкнулся с критикой экспертов в области фотографии.

По результатам тестов на платформе DxOMark, устройство заняло всего 69 место, набрав 118 баллов. Это даже меньше, чем у предыдущей модели Sony Xperia 5 IV, которая набрала 119 баллов.

Камера Xperia 5 V оснащена двумя датчиками: основным на 48 Мп и дополнительным на 12 Мп. Среди достоинств эксперты отметили яркие цвета и хорошую детализацию при съёмке на улице.

Однако устройство столкнулось с рядом проблем, включая неудачную работу автофокуса, различия в изображении и оранжевые оттенки на видео в условиях плохого освещения.

Это провал: новенький камерофон за $1000 Sony Xperia 5 V снимает хуже недорогого Pixel 6a годовалой давности
© DxOMark

Самое удивительное в этой ситуации заключается в том, что камера Xperia 5 V уступает даже более доступному Google Pixel 6a и не такому новому iPhone 11 Pro.

Для смартфона с подобной ценой полученные результаты кажутся крайне разочаровывающими. Это явный промах для Sony, которая всегда была известна качеством своих камер.

Источник:DxOMark
Теги:
#XPERIA
,
#SONY
,
#DxOMark
,
#Google
Новости партнеров
Новости партнеров