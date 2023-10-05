Это провал: новенький камерофон за $1000 Sony Xperia 5 V снимает хуже недорогого Pixel 6a годовалой давности

По результатам тестов на платформе DxOMark, устройство заняло всего 69 место, набрав 118 баллов. Это даже меньше, чем у предыдущей модели Sony Xperia 5 IV, которая набрала 119 баллов.

Камера Xperia 5 V оснащена двумя датчиками: основным на 48 Мп и дополнительным на 12 Мп. Среди достоинств эксперты отметили яркие цвета и хорошую детализацию при съёмке на улице.

Однако устройство столкнулось с рядом проблем, включая неудачную работу автофокуса, различия в изображении и оранжевые оттенки на видео в условиях плохого освещения.