Это провал: новенький камерофон за $1000 Sony Xperia 5 V снимает хуже недорогого Pixel 6a годовалой давности

Это провал: новенький камерофон за $1000 Sony Xperia 5 V снимает хуже недорогого Pixel 6a годовалой давностиУвы и ах
Sony Xperia 5 V, новый камерофон Sony стоимостью в $1000, столкнулся с критикой экспертов в области фотографии.
По результатам тестов на платформе DxOMark, устройство заняло всего 69 место, набрав 118 баллов. Это даже меньше, чем у предыдущей модели Sony Xperia 5 IV, которая набрала 119 баллов.
Камера Xperia 5 V оснащена двумя датчиками: основным на 48 Мп и дополнительным на 12 Мп. Среди достоинств эксперты отметили яркие цвета и хорошую детализацию при съёмке на улице.
Однако устройство столкнулось с рядом проблем, включая неудачную работу автофокуса, различия в изображении и оранжевые оттенки на видео в условиях плохого освещения.
Самое удивительное в этой ситуации заключается в том, что камера Xperia 5 V уступает даже более доступному Google Pixel 6a и не такому новому iPhone 11 Pro.
Для смартфона с подобной ценой полученные результаты кажутся крайне разочаровывающими. Это явный промах для Sony, которая всегда была известна качеством своих камер.