Это разгром: новейший 3-нм процессор Dimensity 9400 сравнили со Snapdragon 8 Gen 3 в тесте AnTuTu

Опубликовано 30 сентября 2024, 07:291 мин.
Это разгром: новейший 3-нм процессор Dimensity 9400 сравнили со Snapdragon 8 Gen 3 в тесте AnTuTuРазница колоссальная
В преддверии официального анонса в октябре, новый процессор Dimensity 9400 от MediaTek стал первым чипом, который преодолел отметку в 3 000 000 баллов в тесте AnTuTu.
Смартфон Vivo X200 Pro, оснащённый этим флагманским процессором, набрал впечатляющие 3 007 853 балла, что на 47% превосходит результаты Snapdragon 8 Gen 3, который показал 2 043 275 баллов.
Главный вклад в этот успех внёс графический процессор ARM Immortalis-G925 MP12, который обеспечил 44% от общего результата с показателем 1 322 761 баллов.
Производительность CPU также улучшилась благодаря новой архитектуре BlackHawk, которая увеличила показатель «инструкций на цикл» (IPC).
Данный результат ставит Dimensity 9400 впереди Qualcomm и Apple, что делает его лидером на текущий момент. Но окончательные выводы можно будет сделать только после выхода Snapdragon 8 Gen 4.