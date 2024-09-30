Это разгром: новейший 3-нм процессор Dimensity 9400 сравнили со Snapdragon 8 Gen 3 в тесте AnTuTu

Производительность CPU также улучшилась благодаря новой архитектуре BlackHawk, которая увеличила показатель «инструкций на цикл» (IPC).

Данный результат ставит Dimensity 9400 впереди Qualcomm и Apple, что делает его лидером на текущий момент. Но окончательные выводы можно будет сделать только после выхода Snapdragon 8 Gen 4.