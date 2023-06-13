«Это скорее Galaxy Z Fold 4s»: сотрудники Samsung недовольны грядущим Galaxy Z Fold 5

Некоторые утечки указывают на то, что дизайн Galaxy Z Fold 5 будет практически идентичен Fold 4, и он, возможно, не получит увеличенный дисплей размером 6,6 дюйма, о котором ранее сообщалось.

Но есть и другие неутешительные новости. Интернет-источники отмечают, что Fold 5 унаследует характеристики камеры и аккумулятора от предыдущей модели. Даже некоторые сотрудники Samsung, по слухам, выразили своё разочарование новинкой, считая, что она достойна скорее называться Fold 4s.

Однако не всё так плохо. Galaxy Z Fold 5, если верить всё тем же утечкам, может предложить улучшенные датчики камеры, что позволит делать более качественные снимки. Также устройство будет работать на более мощном чипе Snapdragon 8 Gen 2.