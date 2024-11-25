Это свежее фото флагманского Xiaomi 15 Ultra

На фото видно устройство с задней панелью из эко-кожи и массивным круглым блоком камер. Камеры расположены в интересном формате: три круглых объектива внизу и крупный прямоугольный модуль перископа сверху. Двойная вспышка завершает дизайн.

Согласно слухам, перископическая камера оснащена сенсором Samsung HP9 на 200 Мп, а основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-900. Остальные объективы — это ширик и телевик. В разработке камер вновь участвует Leica.