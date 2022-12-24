Это тенденция? В России резко снизилась цена на iPhone 11 Pro Max

На старте продаж в России эти гаджеты стоили около 100 тысяч рублей, а сейчас — 60 тысяч. Это на 40% дешевле от изначальной стоимости.

Все iPhone 11 Pro Max, которые ещё можно приобрести в России, — остатки на складах. Apple свернула их производство в 2020 году.

Как отмечается, iPhone 11 Pro Max получил OLED-дисплей Super Retina XDR диагональю 6,5 дюйма. Гаджет работает на чипе Apple A13 Bionic, получил блок камер с тремя модулями: сверхширокоугольным, широкоугольным и телефото.