Это тенденция? В России резко снизилась цена на iPhone 11 Pro Max

01:32, 24 декабря 2022
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Это тенденция? В России резко снизилась цена на iPhone 11 Pro MaxСнятые с производства в 2020 году
В России резко снизилась цена на снятый с производства iPhone 11 Pro Max, выпущенный Apple в 2019 году.
Фото: Digitaltrends.com
На старте продаж в России эти гаджеты стоили около 100 тысяч рублей, а сейчас — 60 тысяч. Это на 40% дешевле от изначальной стоимости.
Все iPhone 11 Pro Max, которые ещё можно приобрести в России, — остатки на складах. Apple свернула их производство в 2020 году.
Как отмечается, iPhone 11 Pro Max получил OLED-дисплей Super Retina XDR диагональю 6,5 дюйма. Гаджет работает на чипе Apple A13 Bionic, получил блок камер с тремя модулями: сверхширокоугольным, широкоугольным и телефото.