Это точно не iPhone 16? Дизайн Xiaomi Redmi Turbo 4 раскрыли до анонса

Утечки показали минималистичный дизайн с плоскими гранями, стеклянным корпусом и двойной камерой на 50 и 8 Мп с поддержкой OIS. Фронтальная камера на 20 Мп расположена на 6.67-дюймовом AMOLED-экране с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц.

Смартфон получит чип Dimensity 8400, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ хранилища. Аккумулятор на 6550 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Turbo 4 будет работать на HyperOS 2 на базе Android 15.