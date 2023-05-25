Это устройство за 1000 рублей может разблокировать любой Android-смартфон

Назвали методику BrutePrint. Для неё достаточно обзавестись оборудованием стоимость чуть дороже 1000 рублей. При этом получившийся набор необходимо подключить к взламываемому телефону.

В основе BrutePrint лежит метод перебора отпечатков пальцев, хранящихся в базе данных. В отличие от парольной аутентификации, которая требует точного совпадения, аутентификация отпечатками пальцев определяет совпадение на основе определённого порога.

Это означает, что для взлома данного метода достаточно найти лишь приближённое совпадение с отпечатком, хранящимся в базе.

Исследователи протестировали свою разработку на 10 смартфонах, включая такие модели, как Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy S10 Plus и Apple iPhone SE.