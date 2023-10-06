Этот датчик размером с молекулу может появиться в смартфонах будущего

Это микроскопическое нечто основано на молекуле булвалена. Особенность данной молекулы в том, что она может менять свою форму благодаря химическому процессу.

Когда на датчик действует давление, он меняет своё электрическое сопротивление. Это называется пьезосопротивлением.

Что это значит для нас? Такие датчики могут быть встроены в смартфоны, делая их ещё более чувствительными и мощными.

Только представьте, что ваш телефон будет реагировать на самые лёгкие прикосновения или даже на изменение атмосферного давления.

Этот научный прорыв открывает двери к созданию новых устройств, которые будут ещё более компактными, но при этом умными и функциональными.