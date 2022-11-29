Этот смартфон переживёт даже взрыв

Этот смартфон переживёт даже взрывНет, это не преувеличение и не шутка
На сегодняшний день существует так много защищённых смартфонов, что анонсом ещё одной модели вряд ли кого-то удивишь. Но компании i.safe это удалось.
Производитель представил свой новый смартфон — Mobile IS540.1. Устройство может похвастаться не только защитой от влаги и пыли по стандарту IP68, но также и сертификатом MIL-STD-810H. Он, в свою очередь, гарантирует устойчивость девайса к взрывам.
Такой телефон можно использовать на опасных производствах, например, в нефтехимической промышленности.
В остальном i.safe Mobile IS540.1 вполне среднестатистический смартфон. В его основе лежит чип QCM6490 от Qualcomm, 48 Мп основная камера и Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2. Из коробки смартфон работает под управлением Android 12. Есть в нём и поддержка 5G-сетей.
На данный момент нет точной информации, сколько будет стоить новинка. Производитель обещал рассказать об этом позднее.