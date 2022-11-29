Этот смартфон переживёт даже взрыв

Производитель представил свой новый смартфон — Mobile IS540.1. Устройство может похвастаться не только защитой от влаги и пыли по стандарту IP68, но также и сертификатом MIL-STD-810H. Он, в свою очередь, гарантирует устойчивость девайса к взрывам.

Такой телефон можно использовать на опасных производствах, например, в нефтехимической промышленности.