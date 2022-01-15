Эту «фишку» iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат даже самые дешёвые модели iPhone 14

Теперь же стало известно, что точно такая же возможность появится и на более дешёвых моделях iPhone. По данным аналитика Джеффа Пу, это произойдёт уже в 2022 году, в рамках моделей iPhone 14 и условного iPhone 14 Max.

В свою очередь отличительной особенностью Pro-версий смартфонов станет появление 48 Мп модуля камеры.

Эксперт также отметил, что прежние слухи были верны — Apple и вправду откажется от модификации iPhone mini. Вместо неё купертиновцы наоборот внедрят модель iPhone Max.

Напомним, что анонс и релиз линейки iPhone 14 ожидается уже в сентябре текущего года. По последним данным, в ней компания может отказаться от выреза в форме «чёлки», заменив его на более компактную вариацию.