Европа определилась со сроками перевода iPhone на разъём Android-смартфонов

Своё «против» по этому поводу пыталась высказать Apple, но компании дали понять, что для неё исключений никто делать не собирается. А значит и iPhone тоже вынудят отказаться от Lightning.

Теперь же появилась информация о том, в течение какого времени новые правила вступят в силу. Оказалось, что на переход с разрозненных стандартов на один единый займёт до двух лет, передаёт GizChina.

Отдельно стоит отметить, что Евросоюз не зацикливается исключительно на технологии USB-C — в случае, если будет изобретён аналог, превосходящий её по характеристикам, власти не будут мешать её распространению.