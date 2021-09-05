Европа потребует от производителей смартфонов обновлять прошивки в течение 7 лет

Как сообщает источник, Федеральное правительство Германии сейчас ведёт переговоры по этому поводу с Европейской комиссией и настаивает на том, чтобы Европейский союз потребовал семилетнего срока предоставления обновлений безопасности и запасных частей для смартфонов. Фактически, это обеспечит телефонам цикл поддержки, более похожий на компьютерный.

Основных причин две: контроль за производством смартфонов, в количественном отношении, и безопасность. Такая расширенная поддержка призвана помочь окружающей среде за счёт длительного использования телефонов. Вместе с тем они будут оставаться защищёнными и функциональными примерно в два раза дольше, чем 2,5-3,5 года. Более длительный период поддержки помешает злоумышленникам использовать старые телефоны, которые в настоящее время остаются постоянно уязвимыми к эксплойтам.