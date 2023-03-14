Европа заставит iPhone и MacBook заряжаться от неоригинальных кабелей. Законом против Apple

Раньше предполагалось, что Apple будет действовать как обычно — не бороться с законом и давлением государства, а вводить свои правила касательно использования гаджетов и аксессуаров. Но, похоже, компании сделать это не удастся.

Apple вряд ли сможет внедрять специальные чипы для ограничения совместимости неоригинальных кабелей для быстрой зарядки в соотвествии со стандартом Made for iPhone. Поскольку такая практика — прямое нарушение закона, — Apple должна будет придерживаться единого стандарта для зарядных устройств и кабелей. По закону, можно будет использовать любой кабель, соответствующий техническому регламенту.

Об этом прямо сказано в тексте нового европейского закона. Согласно документу, все устройства, оснащённые USB-C, должны поддерживать протокол зарядки USB Power Delivery при превышении напряжения в 5 В, тока в 3 А или мощности в 15 Вт. Текущие модели айфонов поддерживают более мощные ЗУ, что говорит о невозможности для Apple обойти эти правила и ввести собственные ограничения.

Также предполагается, что унификация технологии быстрой зарядки позволит не допустить необоснованного ограничения скорости зарядки разными вендорами и обеспечит одинаковую скорость зарядки при использовании любого совместимого ЗУ.