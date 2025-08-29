Европейская цена самой тонкой складной модели HONOR Magic V5 составила 1999 евро

Так, HONOR Magic V5 будет стоить 1999 евро, по текущему курсу — 186 886 рублей.

Пользователям доступны четыре цвета: Ivory White (белый), Black (чёрный), Dawn Gold (золотой) и Reddish Brown (кирпично-красный).

Задняя панель устройства выполнена из ударопрочного аэрокосмического волокна, толщина корпуса составляет 8,8 мм, телефон оснащён аккумулятором ёмкостью 5820 мАч, поддерживаются быстрая проводная зарядка 66 Вт, беспроводная зарядка на 50 Вт и функции обратной беспроводной зарядки.

Модель получила 3-нм однокристальный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ на 16 ГБ и встроенную память на 512 ГБ. HONOR Magic V5 оснащён 7,95" внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2352 x 2172 пикселей и максимальной яркостью 1800 нит, а также 6,43" OLED-дисплеем с разрешением 2376 x 1060 пикселей и яркостью 1300 нит.

Основная камера состоит из трёх модулей: фотоблока на 50 Мп, сверхширокоугольного модуля на 50 Мп и перископа с 3-кратным оптическим зумом на 64 Мп. Фронтальная камера на 20 Мп имеет автофокус и защиту от пыли и влаги по стандарту IP58/IP59.