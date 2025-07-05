Европейская маркировка раскрыла ёмкость батареи и прочность Galaxy Z Fold 7

Согласно информации инсайдера, Galaxy Z Fold 7 оснащён аккумулятором ёмкостью 4400 мАч, обеспечивающим работу смартфона в течение 40 часов 28 минут. После 2000 циклов зарядки аккумулятор сохранит 80% ёмкости.

Класс энергоэффективности «B» говорит об эффективном управлении питанием за счёт использования чипсета Snapdragon 8 Elite и оптимизации прошивки One UI 8. При этом класс защиты «C» указывает на сложность ремонта из-за особенностей конструкции модели.

Согласно маркировке, аппарат устойчив к падениям, о чём свидетельствует класс «А», имеет класс защиты IP48, как и Z Fold 6, но уступает стандарту IP59 у Vivo X Fold5. Толщина сложенного Z Fold 7 — 8,9 мм, в разложенном виде толщина составляет 4,2 мм.