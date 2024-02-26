Европейская версия Xiaomi 14 Ultra оказалась дороже Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max

В центре внимания оказались Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra с мощными процессорами Snapdragon 8 Gen 3. А вот 14 Pro пока остается доступен лишь в Китае.

Xiaomi 14 получил 6.36-дюймовый OLED-дисплей с яркостью до 3000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus.

Аппарат предложит три 50-мегапиксельные камеры, включая новую основную с апертурой f/1.6 и крупным сенсором. Еще одно обновление — увеличенная до 4610 мАч батарея с быстрой зарядкой 90 Вт.