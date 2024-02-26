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Телефоны
Опубликовано 26 февраля 2024, 07:46
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Европейская версия Xiaomi 14 Ultra оказалась дороже Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max

И с меньшим объемом аккумулятора
Xiaomi провела масштабное мероприятие в Барселоне, объявив о выходе своих флагманских смартфонов на международный рынок.

В центре внимания оказались Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Ultra с мощными процессорами Snapdragon 8 Gen 3. А вот 14 Pro пока остается доступен лишь в Китае.

Xiaomi 14 получил 6.36-дюймовый OLED-дисплей с яркостью до 3000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus.

Аппарат предложит три 50-мегапиксельные камеры, включая новую основную с апертурой f/1.6 и крупным сенсором. Еще одно обновление — увеличенная до 4610 мАч батарея с быстрой зарядкой 90 Вт.

Европейская версия Xiaomi 14 Ultra оказалась дороже Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max
© GSMArena

Xiaomi 14 Ultra, анонсированный несколько дней назад в Китае, впечатляет 6.73-дюймовым AMOLED-дисплеем с рекордной яркостью. Главный же апдейт – 50-мегапиксельная камера с изменяемой апертурой от f/1.6 и новейшим дюймовым сенсором. Телеобъективы остались такими же, зато Европа неожиданно получила батарею на 5000 мАч.

И тут самое интересное! Европейские цены оказались шокирующими. Xiaomi 14 стартует от €1000, а топовый Xiaomi 14 Ultra обойдется аж в €1500, переплюнув даже Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

Оба смартфона Xiaomi порадуют бесплатной заменой экрана в течение первых 6 месяцев.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Xiaomi 14
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#XIAOMI