Европейские iPhone 17 выйдут без лотка для физической SIM-карты — вслед за США

По данным MacRumors, сотрудникам авторизованных реселлеров в ЕС предписано до 5 сентября пройти обучение по работе с eSIM-устройствами. Презентация линейки iPhone 17 состоится всего через несколько дней после — 9 сентября.

В США отказ от физической SIM начался ещё с iPhone 14, однако в других регионах до сих пор сохранялся лоток. Теперь перемены затронут страны Евросоюза, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.

В Apple считают eSIM более безопасной альтернативой: её нельзя вытащить при краже, а в смартфоне можно хранить до восьми профилей одновременно, что избавляет от необходимости менять карты в поездках.

По слухам, полностью без слота выйдет как минимум ультратонкий iPhone 17 Air, но велика вероятность, что и остальные модели серии (iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max) будут eSIM-only в большинстве стран. Исключения могут сохраниться, например, для Китая.