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Сегодня 18:07

Европейский Samsung Galaxy A50 оказался намного дороже индийской версии

350 евро вместо 280 долларов

Латвийский оператор Tele2 начал принимать предварительные заказы на смартфон Samsung Galaxy A50. Он предлагается по цене 349 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Отметим, что изначально Samsung Galaxy A50 был представлен для Индии и там цена на него стартует от 280 долларов. Продажи в Европе должны начаться 18 марта в чёрном цветовом варианте, 25 марта — в белом и голубом, а 1 апреля дело дойдёт и до розового.

Samsung Galaxy A50 может похвастаться сканером отпечатков пальцев прямо в экране и тройной камерой 25+5+8 Мп. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-U с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей),фронтальной камерой на 25 Мп, процессором Exynos 9610, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч.

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