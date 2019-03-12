Европейский Samsung Galaxy A50 оказался намного дороже индийской версии

Латвийский оператор Tele2 начал принимать предварительные заказы на смартфон Samsung Galaxy A50. Он предлагается по цене 349 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Отметим, что изначально Samsung Galaxy A50 был представлен для Индии и там цена на него стартует от 280 долларов. Продажи в Европе должны начаться 18 марта в чёрном цветовом варианте, 25 марта — в белом и голубом, а 1 апреля дело дойдёт и до розового.

Samsung Galaxy A50 может похвастаться сканером отпечатков пальцев прямо в экране и тройной камерой 25+5+8 Мп. Смартфон оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity-U с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей),фронтальной камерой на 25 Мп, процессором Exynos 9610, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч.