Европейский выпуск флагманов Huawei Mate 30 отменили из-за санкций США

Из-за невозможности установить на смартфоны приложения Google, компания Huawei решила отменить выпуск флагманской серии Huawei Mate 30 в Центральной Европе. Об этом сообщил профильный голландский ресурс LetsGoDigital со ссылкой сразу на два источника, включая одного инсайдера из Huawei.

По словам источника, Huawei поняла, что выпуск флагманских смартфонов в Европе без установленных приложений Google окажется бессмысленным. Течь идёт о всей линейке, включая модели Lite и Pro. LetsGoDigital отметил, что существует небольшой шанс на выход в некоторых европейских странах, но это будут отдельные исключения.

Как сообщалось ранее, с осени Huawei придётся выпускать новые смартфоны уже без приложений Google. Без них уже выйдут флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, а также складывающийся Mate X.

Они всё ещё получат установленный Android, но это будет версия с открытым исходным кодом, которую используют для создания различных модификаций.

На эти смартфону не будут устанавливаться никакие сервисы и приложения Google — от онлайн-магазина Google Play до Chrome, Gmail, YouTube и Google Карт. Также отмечается, что поддержка пакета Google Play Services требуется многим сторонним приложениям для корректной работы.