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Евросоюз вынудит производителей отказаться от монолитной конструкции смартфонов
Интересно, как в данной ситуации поведет себя Apple
В сети появилась информация о том, что комиссия Евросоюза все же приняла план действий, призванных стать основной частью “Европейского зеленого курса”. Согласно принятым документам, производители будут вынуждены отказаться от монолитной конструкции при разработке смартфонов.
Связано это с тем фактом, что Евросоюз разработает законодательную базу для успешного требования от брендов продлять жизнь различных электронных устройств. Мало того, что их вынудят использовать по-максимуму переработанные материалы, также они будут обязаны упростить ремонт техники, ее переработку и повторное использование, в том числе сделать батареи смартфонов легкозаменяемыми.
”Одноразовое использование будет ограничено, преждевременное устаревание предотвращено, а уничтожение без утилизации непроданных товаров длительного пользования запрещено”, — говорится в сообщении Еврокомиссии.