Евросоюз вынудит производителей отказаться от монолитной конструкции смартфонов

Связано это с тем фактом, что Евросоюз разработает законодательную базу для успешного требования от брендов продлять жизнь различных электронных устройств. Мало того, что их вынудят использовать по-максимуму переработанные материалы, также они будут обязаны упростить ремонт техники, ее переработку и повторное использование, в том числе сделать батареи смартфонов легкозаменяемыми.

”Одноразовое использование будет ограничено, преждевременное устаревание предотвращено, а уничтожение без утилизации непроданных товаров длительного пользования запрещено”, — говорится в сообщении Еврокомиссии.