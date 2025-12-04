Exynos 2600 станет последним ARM-чипом Samsung — компания полностью переходит на кастомный SoC

По данным Chosun, компания создала внутреннюю команду Custom SoC Development Team, чтобы полностью перейти на собственную разработку — по модели Apple и Qualcomm.

Новый вице-президент Пак Бон-иль возглавит разработку кастомных CPU, GPU, NPU и ИИ-блоков. Для Samsung это логичный шаг после неудачной линейки Mongoose и долгих лет зависимости от ARM-ядер.

У компании есть сильные позиции: собственная фотоматрица, собственная фабрика (2-нм GAA уже в производстве) и полный внутренний цикл, что позволяет удешевить разработку по сравнению с Apple и Qualcomm, которые зависят от TSMC.

В перспективе кастомные Exynos могут поставляться и сторонним производителям. Но Samsung ещё предстоит доказать, что её архитектура и фабрика способны конкурировать с Apple, Qualcomm и TSMC.